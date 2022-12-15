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ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Донецку 15 декабря

ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Донецку 15 декабря

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Донецк подвергся самому мощному с 2014 года обстрелу со стороны ВС Украины. Прогремело не менее 10 взрывов. По данным следователей, ВСУ выпустили по городу 40 ракет из РСЗО "Град".

По словам очевидцев, прямые попадания зафиксированы в многоэтажные дома по проспекту Ватутина, Школьному бульвару и ряду центральных улиц. Также под обстрелом оказались социальные объекты: больницы и студенческий городок. Было зафиксировано прямое попадание в купол донецкого кафедрального Спасо-Преображенского собора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоЕвгения Мирошкина
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