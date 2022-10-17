Рабочий погиб при падении в строящемся здании на севере Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Рабочий погиб на строительном объекте на севере Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

По данным источника, мужчина упал с 12-го этажа строящегося здания на Фестивальной улице, доме 15, корпусе 2, строении 2. От полученных травм он скончался.

В настоящее время устанавливаются личность погибшего и все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что строительные леса обрушились при покраске здания в центре столицы, в Леонтьевском переулке. В результате инцидента пострадал один рабочий. Проверку по факту обрушения взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы.



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