Фото: Минобороны РФ

Благодаря грамотной тактике Вооруженные силы России в зоне специальной операции на Украине несут минимальные потери. Об этом РИА Новости сообщил разведчик Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.

"Продвижение наше было, так сказать, медлительное. Но оно всегда было грамотное, с минимальными потерями. Каждый боец был на счету", – сообщил он.

Как уточнил собеседник издания, военные имеют высокий уровень морально-психологического здоровья.

Прежде чем приступить у штурму домов и улиц, они уничтожают военную технику и убежища ВСУ. Затем по позициям противника работают минометы и гранатометы. После этого осуществляется штурм, что позволяет сохранить численность войск в максимальном составе.

Ранее Минобороны РФ предоставило данные о ходе спецоперации на Украине. По данным ведомства, военным удалось поразить два пункта временного размещения иностранных наемников в ДНР, а также нанести удары по боевой технике и живой силе противника в 195 районах.

До этого военнослужащие России нанесли удары по пунктам размещения ВСУ вблизи Запорожья. Удары наносились в ночное время суток. В настоящее время ВС РФ контролируют более 70% Запорожской области.



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