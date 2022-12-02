ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию Токмака в Запорожской области

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Украинские военные произвели артиллерийскую атаку на трансформаторную подстанцию города Токмака в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Сегодня ночью был нанесен артиллерийский удар по трансформаторной подстанции города Токмака Пологовского района, отработала система ПВО в небе над Мелитополем, пресечена попытка провокации на подстанции в Энергодаре", – рассказал он в своем телеграм-канале.

По его словам, провокации со стороны украинских военных не прекращаются. Балицкий заявил, что российские города регулярно подвергаются обстрелам, ВСУ производят атаки по гражданской инфраструктуре и социальным объектам. Однако, подчеркнул он, российская сторона дает достойный отпор.

Ранее сообщалось, что авиация и артиллерия ВС России нейтрализовали временный пункт размещения иностранных наемников в городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, военные РФ поразили семь пунктов управления ВСУ в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.

Российская сторона продолжает специальную военную операцию на Украине. О ее начале Владимир Путин объявил в ночь на 24 февраля.



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