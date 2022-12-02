Российские силы ударили по украинским войскам в Запорожье

Фото: Минобороны РФ

Российские Вооруженные силы ударили по расположению украинских войск вблизи города Запорожье, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, это произошло минувшей ночью. В результате ВС РФ уничтожили административное здание, где находилось расположение украинских военных. Также прямым попадаем уничтожили одну из подстанций в самом городе.

Глава областной администрации Запорожья Владимир Старух подтвердил ракетный удар. По его словам, в результате пожара никто не пострадал, само возгорание ликвидировали спасатели.

Российские военные сейчас контролируют более 70% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается город Запорожье.

Накануне Владимир Ранее Путин заявил, что новые российские регионы нужно в сжатые сроки интегрировать в судебную систему РФ. Президент напомнил, что "по воле миллионов людей" ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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