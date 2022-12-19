ВС РФ сбили четыре американские ракеты в небе над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России сбили четыре американские ракеты в воздушном пространстве Белгородской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Речь идет о противорадиолокационных ракетах HARM. Подробности уточняются.

В МИД РФ ранее заявили, что США будут намеренно подогревать конфликт на Украине до конца 2025 года. Такое мнение выразила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она обратила внимание на то, что в западных СМИ все чаще публикуют информацию о коррупционных махинациях, которые осуществляются под видом выделения средств на помощь Украине.

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует передать Киеву новый пакет военной помощи стоимостью 400 миллионов долларов, куда войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM и ЗРК NASAMS.

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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