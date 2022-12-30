Белгородский губернатор сообщил об атаке ВСУ на Шебекинский городской округ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Шебекинский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Снаряды ВСУ попали на территорию промышленного предприятия. В здании выбиты окна, на территории объекта повреждено ограждение.

"Все оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход продолжается", – сообщил Гладков.

Пострадавших в результате обстрела нет. В настоящее время в округе идет очередной обстрел. Информация о нем уточняется, сообщил губернатор.

Ранее над Белгородом и областью были сбиты украинские снаряды. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого 14-летний житель Щетиновки Белгородского района получил ранение, наступив на взрывное устройство. Подростка госпитализировали с повреждениями стопы и части лица. По данным врачей, он находился в тяжелом состоянии в реанимации.



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