В Курской области продлили высокий уровень террористический опасности

Фото: телеграм-канал ''Роман Старовойт''

Власти Курской области продлили действие в регионе высокого уровня террористической опасности до 5 января. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Сегодняшним решением антитеррористической комиссии с 21 декабря на 15 суток продлевается желтый уровень террористической опасности на территории Курской области", – написал он.

Накануне украинские войска в очередной раз подвергли обстрелу Суджанский район Курской области. Не менее четырех снарядов упало в селе Махновка. В результате удара пострадала одна женщина. Также три дома получили повреждения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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