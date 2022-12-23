Глава Белгородской области не исключил возможности обучения женщин обращению с оружием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Женщин могут начать обучать обращению с оружием в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".

Одна из жительниц в разговоре пояснила, что в случае чего для защиты сможет взять только лопату, и предложила организовать урок по сбору и зарядке автомата.

В ответ же Гладков отметил, что мужчины смогут встать на защиту женской половины. Вместе с тем он допустил обучение местных жительниц обращению с оружием.

"Наверное, можно дать возможность проявить себя женщинам, которые хотят. Я посоветуюсь и выйду с предложением", – сказал Гладков.

Ранее Гладков рассказал, что в Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной. По его словам, к ее формированию приступили в апреле, но власти специально не сообщают подробностей, так как противник может отслеживать данную информацию из открытых источников.



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