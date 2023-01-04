Свыше 10 человек пострадали после обстрела жилого квартала в Запорожье

Фото: телеграм-канал ''Нетипичное Запорожье''

В результате атаки украинской стороны на жилой квартал города Васильевка в Запорожской области травмы получили более 10 человек. Такими данными поделился врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Вооруженные формирования сопредельных территорий Украины сегодня в очередной раз нанесли удары артиллерией по жилому кварталу города Васильевка Запорожской области. По предварительным данным, пострадали более 10 человек", – написал он в своем телеграм-канале.

Балицкий добавил, что в городе значительные повреждения получила гражданская инфраструктура. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, заявил он. На данный момент на территории происшествия работают сотрудники МЧС.

До этого член главного совета администрации региона Владимир Рогов рассказал, что в Васильевке после обстрелов скончались два человека.

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