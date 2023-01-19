Президент Польши заявил, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров

Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинский конфликт рано или поздно завершится путем мирного урегулирования. Об этом сообщает ТАСС.

"Рано или поздно стороны так или иначе склонят сесть за стол переговоров, но какими будут условия, сложно сказать точно", – сказал Дуда, уточнив, что в настоящее время условий для переговоров нет.

По словам польского лидера, подобно всем завершившимся мирным путем войнам, конфликт между РФ и Украиной закончится аналогичным способом.

Ранее в СМИ появилась информация о заключении между Дудой и президентом Украины Владимиром Зеленским соглашения. По нему Польша должна предоставить Зеленскому убежище в случае проигрыша в военных действиях в обмен на западные земли Украины. В статье уточняется, что соглашение между лидерами двух государств было заключено еще до начала боевых действий.



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