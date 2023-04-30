Россия имеет право разорвать дипотношения с Польшей – Захарова

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Москва вправе разорвать дипломатические отношения с Польшей, однако от этого могут пострадать российские граждане. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы на телеканале "Россия-1".

"Всегда хочется действовать эмоционально, в порыве, и самое главное, мы имеем на это право. Они действительно занимаются провокациями из года в год на протяжении десятилетий, и я прекрасно понимаю каждого, кто бы сказал: да что там вообще наши делают?", – подчеркнула она.

По словам Захаровой, такое решение может заблокировать многие аспекты работы. Официальный представитель ведомства отметила, что помощь необходима людям, которые направляются с Украины через Польшу.

"Оформление документов, выдача свидетельств, подтверждение их статуса. Это колоссальная работа", – добавила она.

Ранее Мария Захарова заявила, что Москва жестко ответит на захват школы при посольстве России в Польше. Школа переедет в новое здание в течение нескольких дней, сказала она.

29 апреля польские власти совместно с полиций ворвались в школу при посольстве РФ на Келецкой улице в Варшаве. Они потребовали от диппредставительства освободить здание. К вечеру того же дня все сотрудники школы ее покинули.

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