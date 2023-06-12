Блинкен заявил, что Запад планирует расширить поддержку контрнаступления Украины

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Коллективный Запад планирует максимально расширять поддержку контрнаступления Украины и оказывать Киеву долгосрочную помощь, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает ТАСС.

"Критически важна наша долговечная поддержка, поддержка Украины, нацеленная на то, чтобы она смогла с течением времени создать сильный потенциал сдерживания и обороны для своих вооруженных сил, дабы в будущем, если Россия решит предпринять еще одну агрессию, у нее имелся шанс сдержать это", – сказал он.

Также Блинкен пообещал Украине поддержку на случай отражения атаки со стороны РФ. Помимо этого, Запад будет помогать Украине интегрироваться в Европейский союз и продолжать проводить на территории страны процесс демократических реформ.

По его словам, военная, экономическая и демократическая силы критически важны для Украины, чтобы в будущем она смогла добиться успехов.

Госсекретарь Соединенных Штатов пообещал, что НАТО сможет предоставить Украине пакет политической и практической помощи, который будет рассчитан на долгосрочные перспективы. Это произойдет на июльском саммите в Вильнюсе.

"Что касается контрнаступления. Конечно, еще слишком рано рассуждать, в каком направлении развиваются события", – считает он.

По мнению Блинкена, Киев сможет добиться успехов благодаря помощи, полученной со стороны более 50 стран.

Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявлял, что исход украинского контрнаступления неоднозначен. По его словам, армия РФ смогла выстроить мощную оборонительную линию, также у нее есть численное превосходство и более оснащенные военные средства.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Вооруженные силы Украины начали проводить контрнаступление. При этом, о стадии действий он ничего не рассказывал.

9 июня Владимир Путин заявил о начале украинского контрнаступления, однако все попытки его проведения оказались провальными.



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