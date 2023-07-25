Секретарь Совбеза РФ заявил, что США делают все для эскалации конфликта на Украине

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Соединенные Штаты и их союзники делают все возможное для затягивания конфликта на Украине, поставляя вооружения Киеву. Об этом в ходе встречи в ЮАР с коллегами по БРИКС заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"США и их сателлиты делают все для эскалации конфликта, наращивая поставки Украине вооружений, включая снаряды с обедненным ураном, дальнобойные крылатые ракеты "воздух – земля" и теперь кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах мира", – цитирует его ТАСС.

Между тем он поприветствовал усилия Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в направлении достижения мирного урегулирования и добавил, что Россия готова к переговорам, а побуждать к ним нужно только Запад, который "сам себе запретил вести переговоры". По его словам, ситуация вокруг Украины является ярким примером деструктивной деятельности западных стран.

"Ценим понимание причин проведения специальной военной операции и взвешенную оценку происходящих событий со стороны наших партнеров по БРИКС", – подытожил Патрушев.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что Вашингтон задействует все имеющиеся у него ресурсы, чтобы разжигать протесты в недемократичных, по его мнению, странах мира. В частности он указал на тот факт, что США, практически единолично управляя интернетом, продвигают с его помощью свои "неоколониальные притязания на глобальное доминирование".

