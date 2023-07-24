США задействуют все ресурсы для разжигания протестов в неугодных им странах – Патрушев

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Соединенные Штаты Америки используют все ресурсы для стимулирования протестов в недемократичных, по их мнению, странах мира. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев во время заседания высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "друзей пятерки" в Йоханнесбурге.

"На так называемом саммите за демократию в марте американцы делали громкие заявления о важности противодействия автократиям, о защите прав человека, недопущения цензуры в глобальной сети. Сами же при этом задействуют все возможные ресурсы для стимулирования протестной деятельности в недемократичных, по их мнению, странах мира", – передает "Российская газета" слова Патрушева.

Секретарь Совбеза РФ сказал, что в настоящее время Интернет управляется фактически единолично корпорациями США. Из-за такого монополизма в сфере контроля интернет-пространства Штаты продвигают собственные "неоколониальные притязания на глобальное доминирование".

Он считает, что стратеги США привлекают союзников по коллективному Западу и вмешиваются во внутренние дела неугодных им государств.

Ранее в пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщили, что Патрушев посетит Южно-Африканскую Республику 24–25 июля. Отмечалось, что секретарь Совбеза примет участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей стран БРИКС, которые курируют вопросы безопасности, а также в расширенном заседании в формате "Друзья БРИКС" на уровне секретарей совбезов и советников по нацбезопасности.

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