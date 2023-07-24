Патрушев обсудит вопросы безопасности с коллегами по БРИКС в ЮАР 24–25 июля

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит Южно-Африканскую Республику 24–25 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.

В Йоханнесбурге Патрушев примет участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, а также в расширенном заседании в формате "Друзья БРИКС" на уровне секретарей совбезов и советников по нацбезопасности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции.

Саммит БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, состоится в период с 22 по 24 августа. Помимо ЮАР, мероприятие посетят лидеры КНР, Бразилии и Индии.

Путин пообщается с лидером ЮАР на полях саммита "Россия – Африка"