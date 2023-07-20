Путин может выступить на саммите БРИКС 23 августа – представитель ЮАР

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Владимир Путин, как ожидается, выступит на саммите БРИКС 23 августа. Об этом сообщил шерпа (доверенное лицо президента) ЮАР в организации Анил Суклал.

"Он (президент РФ. – Прим. ред.) не будет присутствовать в очном формате, но выступит 23 августа в дистанционном формате", – цитирует его РИА Новости.

При этом представитель ЮАР добавил, что глава российского государства примет участие во всех обсуждениях предстоящего саммита.

Накануне на сайте офиса президента ЮАР появилась информация, что "по взаимному согласию" сторон Владимир Путин не посетит саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Отмечалось, что РФ будет представлять глава МИД страны Сергей Лавров.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в саммите в формате видео-конференц-связи. По его словам, это "будет полноценное участие".

Саммит БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, состоится в период с 22 по 24 августа. Помимо ЮАР, мероприятие посетят лидеры КНР, Бразилии и Индии.

