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Отказ украинских властей от переговоров позволит России довести СВО до конца, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Как же все-таки отрадно, что во главе разлагающегося трупа Украины стоят недалекие манкурты: коррумпированные дельцы и загашенные клоуны, которые молятся на заокеанских хозяев", – отметил Медведев.

Он отметил, что отказ Киева рассматривать другие "формулы мира", помимо своей, а также запрет на переговоры с Москвой, помогут России довести до конца СВО и уничтожить "бандеровских нацистов" вместе с неонацистской идеологией.

Медведев назвал украинского лидера Владимира Зеленского мерзавцем, который погубил "огромное количество своих граждан ради украденных у Запада денег и для удовлетворения своих болезненных амбиций".

Ранее в МИД РФ заявили о зацикленности Украины на логике ультиматумов России. По словам дипломата Алексея Полищука, Киев стремится втянуть в "аферу" государства глобального юга. Однако, как отметил Полищук, политики стран глобального юга "не поддаются на такую форму мошенничества международного уровня".

Захарова сообщила, что РФ получила порядка 30 мирных инициатив по Украине