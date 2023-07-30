30 июля, 22:39Политика
Киев анонсировал переговоры с США по гарантиям безопасности Украине
Фото: depositphotos/ruslanlytvyn
Переговоры между Киевом и Вашингтоном по гарантиям безопасности могут начаться уже на предстоящей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака.
"Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе", – сказал Ермак, уточнив, что эти гарантии будут действовать до вступления страны в НАТО.
По его словам, гарантии безопасности будут включать некие обязательства для партнеров Украины в вопросах предоставления ей военной и финансовой помощи, а также санкций.
11 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина – НАТО. По его словам, этот шаг является частью плана многолетней поддержки Киева.
Позже Еврокомиссия и НАТО перечислили условия, необходимые для вступления Украины в Альянс. Среди них оказались проведение реформ, создание демократических институтов и выполнение требований по борьбе с коррупцией.
Страны НАТО высказались за ускоренный формат вступления Украины в Альянс
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