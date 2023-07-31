Урегулирование кризиса вокруг Украины может стать невозможным без России – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Урегулирование кризиса по ситуации на Украине невозможно без участия России. Об этом РИА Новости заявил источник в Москве, комментируя сообщения о намерении Саудовской Аравии провести в августе переговоры по Украине без РФ.

"Урегулирование кризиса вокруг Украины объективно невозможно без участия России и без учета ее законных интересов. Оно также объективно невозможно на основе ультимативной формулы (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.) Зеленского", – сообщил собеседник агентства, подчеркнув, что встречи по данной теме должны учитывать обстоятельства.

Между тем представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья подтвердил агентству приглашение республики на предлагаемые Саудовской Аравией переговоры. По его словам, переговоры станут продолжением встречи в Копенгагене в июне.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что Саудовская Аравия планирует провести в начале августа мирные переговоры по Украине с участием стран Запада, но без представителей России. По данным журналистов, встреча запланирована на 5–6 августа в Джидде. В списке потенциальных участников числились 30 стран, в том числе Индонезия, Египет и Мексика.

