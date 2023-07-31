Президент Мексики сообщил об отказе от переговоров по Украине без участия России

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Мексика будет присутствовать на переговорах по Украине, которые организует Саудовская Аравия, только в случае участия в них обеих сторон конфликта. Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие", – приводит его слова РИА Новости.

Лопес Обрадор напомнил, что Мексика уже выступала с мирной инициативой при посредничестве папы римского Франциска, премьер-министра Индии Нарендры Моди и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Он также заявил, что единственный, кто получает выгоду от конфликта – это военная промышленность. По его словам, Мексика выступает за любое предложение, ориентированное на достижение мира.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Саудовская Аравия планирует провести в начале августа мирные переговоры по украинскому конфликту с участием стран Запада, при этом без представителей России. Встреча, согласно данным журналистов, пройдет 5–6 августа в Джидде. В списке потенциальных участников переговоров числились 30 стран, среди которых Индонезия, Египет и Мексика.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет следить за тем, как будут проведены переговоры по Украине в Саудовской Аравии. По его словам, Москве еще предстоит понять, какие цели ставятся на данной встрече и о чем организаторы планируют вести речь.

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