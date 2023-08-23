Президент Венгрии заявила, что Будапешт подключается к переговорам по "формуле Зеленского"

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Венгрия будет участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта по формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак.

"Встреча один на один с президентом Зеленским. Мы договорились о следующем: как подобает соседям, мы установили прямой канал связи президентов, мы начинаем подготовку нового документа об отношениях между двумя странами, мы включаемся в переговоры по формуле мира, предложенной украинским президентом", – приводит ее слова РИА Новости.

Новак заявила, что Венгрия и Украина особенно сотрудничают в сферах, связанных с пострадавшими от конфликта детьми. Она также подчеркнула, что в скорейшем времени будет достигнут прогресс в отношении прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Двустороннюю встречу с Зеленским венгерский президент провела 23 августа в Киеве. Она также приняла участие в заседании форума "Крымская платформа".

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что урегулирование украинского конфликта невозможно на основе ультиматумов к России. По ее словам, Украина и Запад пытаются принизить значение мирных предложений других стран.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что на сегодняшний день перспектив переговоров между Россией и Западом по Украине не наблюдается. Он заявил, что любые призывы к переговорам со стороны Запада, Москва расценивает как тактическую уловку, чтобы выиграть время и дать украинским войскам передышку.



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