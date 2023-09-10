Зеленский увидел перемену настроения у партнеров, обещающих всегда поддерживать Киев

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, которые утверждают, что всегда будут ее поддерживать. Об этом он сообщил в интервью британскому журналу Economist.

"У меня такое предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, когда они говорят: "Мы всегда будем с вами..." Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами", – отметил украинский лидер.

Он также добавил, что если стране предстоит конфликт на истощение, правительству Украины придется донести до своих граждан перспективу полностью милитаризированной экономики. При этом он не уточнил, как власти собираются это делать.

Зеленский заявил, что морально готов к переходу, однако будет обсуждать эту идею с украинским народом, только если слабость в глазах западных партнеров станет тенденцией. По мнению президента Украины, такой момент пока не наступил.

Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что цели Украины и ее западных союзников больше не совпадают. По словам экс-военного, страны Запада преследовали в украинском конфликте цель ослабить Россию.

Сейчас же, заявил он, когда Москва не представляет угрозы для Европы, западные союзники Украины переориентировались на внутренние проблемы, в то время как Украина все еще пытается вытеснить силы РФ.

Несмотря на то, что союзники все еще не отказываются помогать Украине в конфликте, они начинают сомневаться в поставленных ею целях, сказал экс-вице-маршал.