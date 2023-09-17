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Украина скрывает информацию о численности населения страны, при этом украинцы как народ находятся под угрозой исчезновения. Таким мнением поделился бывший главный аналитик МИД Японии, профессор Университета Досися Масару Сато в интервью Nihon Keizai.

Политолог отметил, что перепись населения на Украине проводилась только один раз – в 2001 году. На сегодняшний день подобная информация в Киеве является государственной тайной.

Точных данных о населении Украины ни у кого нет. По словам Сато, если в 1991 году в этой стране проживали 55 миллионов человек, то перепись 2001 года показала 47 миллионов, а в отчете Украинского института будущего за июнь этого года население страны оценивается в 29 миллионов.

По этой причине на Украине осталось не так много мужчин призывного возраста, добавил эксперт. Он также назвал ужасными прецедентами случаи, когда украинцы дают взятки чиновникам, чтобы избежать отправки на фронт.

Политолог также обратил внимание на то, что коэффициент эффективности воспроизводства населения на Украине снизился до 0,7. Именно поэтому народ Украины находится под угрозой исчезновения, заключил Сато.

Ранее немецкие издания сообщали, что украинское население теряет веру в победу ВСУ и боится потерять поддержку со стороны Запада. Отмечалось, что на моральный дух украинцев также влияет приближение зимы.

До этого Владимир Путин на заседании оргкомитета РФ "Победа" подчеркнул, что Россия во время проведения СВО борется не с мирным народом Украины, а с бандеровскими "нелюдями и их последышами".