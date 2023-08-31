Медведев заявил, что Киеву скоро будет нечем воевать

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Постоянный отъезд украинцев за пределы их страны закончится тем, что киевскому режиму будет нечем себя обслуживать, а тем более воевать. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 миллиона человек. За пределами страны – уже 17,9 миллиона. По сути, половина от 37 миллионов в 2022 году и около 40% от численности населения в начале XXI века", – написал у себя на канале Медведев.

При этом он отметил, что некоторые еще могут вернуться, однако в это пока сложно поверить.

"Вектор распада виден отчетливо. С таким количеством бросающих свое государство граждан киевскому режиму и его "Украине" скоро будет нечем себя обслуживать", – добавил зампред Совбеза РФ.

Как он утверждает, статистика говорит о том, что у Украины "было мифическое прошлое, печальное настоящее и нет будущего", а постоянный отток граждан за границы страны является сейчас для киевского режима основной проблемой.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале, что согласие Запада на удары Киева по Крыму является "поводом для войны" и дает Москве право действовать против стран НАТО.

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