12:29Политика
Внутренний разлад в США может закончиться гражданской войной – Медведев
Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил нынешнее положение дел в США. Своими прогнозами он поделился в интервью ТАСС.
По словам Дмитрия Медведева, будучи глубоко вовлеченным в украинский конфликт, президент США Джо Байден стал заложником Украины политически, экономически и ментально. По словам Медведева, это плохо как США, так и для самой Украины.
"Из-за этого Украина продолжает участвовать в этой тяжелой схватке, посылая огромное количество своих военнослужащих на верную смерть. И всему этому есть одна причина – глубочайшая вовлеченность семьи Байдена в украинские расклады", – сказал зампред Совбеза РФ.
Также Медведев отметил, что во время президентства Барака Обамы, отношения России и США характеризовались большим прагматизмом, чем сейчас. При этом Медведев отметил, что сейчас США находятся в состоянии внутреннего разлада, что может закончиться гражданской войной.
"Америка конфликтует сама с собой. Причем, на мой взгляд, в чем-то этот разлад носит непримиримый характер, такого рода внутри страны конфликты очень часто заканчиваются гражданской войной", – сказал Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев рассказал о взаимоотношениях России, Абхазии и Южной Осетии. Он отметил, что эти республики продолжают развиваться экономически, при этом для их развития нужно делать больше. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что в республиках живут близкие россиянам люди, которых Россия продолжит поддерживать.
Читайте также