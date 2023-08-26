Внутренний разлад в США может закончиться гражданской войной – Медведев

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил нынешнее положение дел в США. Своими прогнозами он поделился в интервью ТАСС.

По словам Дмитрия Медведева, будучи глубоко вовлеченным в украинский конфликт, президент США Джо Байден стал заложником Украины политически, экономически и ментально. По словам Медведева, это плохо как США, так и для самой Украины.

"Из-за этого Украина продолжает участвовать в этой тяжелой схватке, посылая огромное количество своих военнослужащих на верную смерть. И всему этому есть одна причина – глубочайшая вовлеченность семьи Байдена в украинские расклады", – сказал зампред Совбеза РФ.

Также Медведев отметил, что во время президентства Барака Обамы, отношения России и США характеризовались большим прагматизмом, чем сейчас. При этом Медведев отметил, что сейчас США находятся в состоянии внутреннего разлада, что может закончиться гражданской войной.

"Америка конфликтует сама с собой. Причем, на мой взгляд, в чем-то этот разлад носит непримиримый характер, такого рода внутри страны конфликты очень часто заканчиваются гражданской войной", – сказал Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал о взаимоотношениях России, Абхазии и Южной Осетии. Он отметил, что эти республики продолжают развиваться экономически, при этом для их развития нужно делать больше. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что в республиках живут близкие россиянам люди, которых Россия продолжит поддерживать.