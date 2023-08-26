Медведев рассказал о развитии Абхазии и Южной Осетии

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о взаимоотношениях Абхазии, Южной Осетии и России. В интервью ТАСС он позитивно оценил темпы развития этих республик и объяснил, какие страны смогут признать эти республики.

Дмитрий Медведев оценил темпы развития Абхазии и Южной Осетии. При этом он отметил, что для развития республик можно и нужно сделать больше. По словам Дмитрия Медведева, рост особенно заметен, если сравнить состояние республик с 2008 годом.

"Там развивается сельское хозяйство, туристический бизнес, приходят инвестиции, рассматривается вопрос о транспортно-логистическом сотрудничестве. В целом развитие идет, понятно, что при нашей поддержке, нашей помощи, не говоря уже о военной компоненте. Можно сделать больше и нужно сделать больше, поскольку это близкие нам республики, в создании которых мы приняли участие", – отметил Медведев.

Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что в Абхазии и Южной Осетии живут люди, близки россиянам, а многие имеют двойное гражданство.

Что касается перспектив признания этих республик странами Запада, Медведев подчеркнул, что этот вопрос напрямую связан с общей ситуацией в мире. Он выразил надежду, что признать республики смогут те страны, которые "не побоятся мнения западных товарищей".

"Конечно, что будет дальше мы не знаем, но я уверен, что история рано или поздно расставит все на свои места, и государства, которые захотят их признать и не побоятся мнения западных товарищей, они смогут это сделать", – отметил он.

Наконец, Медведев подчеркнул, что Россия с Абхазией и Южной Осетией – близкие государства, в этих отношениях нет "капитальных расхождений".

Ранее Медведев допустил, что Абхазия и Южная Осетия могут быть присоединены к России, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии. По его словам, подобный поворот событий для Запада станет "очередным позорным фиаско" и будет символизировать катастрофическую утрату влияния.