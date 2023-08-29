Медведев назвал согласие Запада на удары Киева по Крыму приближением Апокалипсиса

Фото: 123RF/pevgeniy

Согласие Запада на удары Киева по Крыму является casus belli ("повод для войны") и дает Москве право действовать против стран НАТО, написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, на Украине объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, например, в Крыму. Медведев подчеркнул, что если это правда, то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне Киева.

"Рафинированный casus belli, и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum ("право войны") против всех и каждого в странах НАТО. Предсказания Апокалипсиса все ближе", – написал он.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные союзники поддерживают Киев в уничтожении "всего российского" и согласовали удары по Крыму.

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев назвал это заявление фашистским. Он подчеркнул, что подобные заявления означают уничтожение всех жителей Крыма: русских, украинцев, крымских татар, белорусов, немцев и других – только за то, что они являются гражданами РФ.

Ивлев отметил, что подобные намерения можно остановить только победой на фронтах спецоперации и призвал начать применять в отношении ВСУ боеприпасы, которые еще не использовали в боях. Среди них – бомбы объемного взрыва, термобарические боеприпасы, боеприпасы повышенной убойности и прочие.

Минобороны России заявило об уничтожении ракеты у побережья Крыма