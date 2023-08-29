08:59Политика
Медведев назвал согласие Запада на удары Киева по Крыму приближением Апокалипсиса
Фото: 123RF/pevgeniy
Согласие Запада на удары Киева по Крыму является casus belli ("повод для войны") и дает Москве право действовать против стран НАТО, написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
По его словам, на Украине объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, например, в Крыму. Медведев подчеркнул, что если это правда, то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне Киева.
"Рафинированный casus belli, и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum ("право войны") против всех и каждого в странах НАТО. Предсказания Апокалипсиса все ближе", – написал он.
Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные союзники поддерживают Киев в уничтожении "всего российского" и согласовали удары по Крыму.
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев назвал это заявление фашистским. Он подчеркнул, что подобные заявления означают уничтожение всех жителей Крыма: русских, украинцев, крымских татар, белорусов, немцев и других – только за то, что они являются гражданами РФ.
Ивлев отметил, что подобные намерения можно остановить только победой на фронтах спецоперации и призвал начать применять в отношении ВСУ боеприпасы, которые еще не использовали в боях. Среди них – бомбы объемного взрыва, термобарические боеприпасы, боеприпасы повышенной убойности и прочие.
Минобороны России заявило об уничтожении ракеты у побережья Крыма
Читайте также