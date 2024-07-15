Суд во Флориде закрыл уголовное дело в отношении Трампа

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Федеральный суд Южного округа штата Флорида потребовал отклонить все выдвинутые в отношении экс-президента США Дональда Трампа обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Решение размещено в электронной базе инстанции, передает ТАСС.

Такое решение суда было принято в связи с тем, что "назначение специального прокурора Джека Смита нарушило положение о назначениях Конституции США". Тем самым суд удовлетворил ходатайство защиты Трампа, которые указывали на незаконность осуществления Смитом расследования дела. Теперь суд должен прекратить расследование в рамках уголовного дела, а также отменить все запланированные слушания.

Сам Трамп, комментируя это решение, призвал закрыть все уголовные дела, которые завели против него.

"По мере того как мы продвигаемся в объединении нашей страны после ужасных событий субботы, отклонение этих незаконных обвинений во Флориде должно стать лишь первым шагом, после которого в ускоренном порядке будут прекращены все случаи охоты на ведьм", – написал он на своей странице в соцсети Truth Social, приведя в качестве примеров дела, которые завели против него в Вашингтоне, Нью-Йорке и штате Джорджия.

Трамп также добавил, что министерство юстиций демократической партии руководило покушениями, которые, по его словам, являются заговором с целью вмешательства в выборы в пользу его оппонента действующего президента Штатов Джо Байдена. Политик также призвал прекратить превращать систему правосудия в оружие.

Обыски ФБР в имении Трампа Мар-а-Лаго прошли 9 августа 2022 года. По версии СМИ, агенты ФБР при обыске изъяли 11 комплектов секретных документов. Было вывезено около 20 коробок, в которых находились документы, фотографии, указ о помиловании экс-советника американского лидера Роджера Стоуна, а также ряд данных о президенте Франции.

