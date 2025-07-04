Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома

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Президент США Дональд Трамп захотел провести на территории Белого дома бой UFC, передает CNN.

Трамп заявил об этом на мероприятии в штате Айова накануне Дня независимости. Анонсированный бой состоится в 2026 году и даст старт мероприятиям в честь 250-летия независимости США.

Американский лидер добавил, что в Белом доме "очень много места". Трамп также подчеркнул, что речь идет о полноценном поединке за звание чемпиона, на котором ожидается присутствие 20–25 тысяч зрителей. Планы президента подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, Трамп настроен крайне серьезно.

Журналисты также напомнили о давних связах президента США с организацией UFC и ее генеральным директором Даной Уайтом. История их знакомства началась в 2001 году, когда Уайту не удавалось найти место для проведения боя UFC, а Трамп разрешил организовать его в своем отеле в Атлантик-Сити.

Кроме того, в апреле 2025 года американский лидер посетил бой в Майами, став первым действующим президентом, который побывал на мероприятии UFС.

Ранее Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о депортации бизнесмена и миллиардера Илона Маска, с которым у него разгорелся конфликт после ухода предпринимателя с госслужбы. Президент США посчитал, что департамент государственной эффективности (DOGE), который ранее возглавлял Маск, "стал монстром", и ему, возможно, "придется вернуться и съесть Илона".