В ГД оценили готовность США контактировать с РФ по вопросу Украины

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление представителя Госдепартамента США о том, что Вашингтон готов к контакту с Москвой по ситуации с Украиной, сообщает RT.

По его мнению, именно США выступают идеологами эскалации конфликта в Донбассе, а также способствуют вооружению украинской армии. Поэтому, как считает парламентарий, представитель Госдепа пытается выглядеть как миротворец, но, несмотря на это, фальшь видна.

"Единственная тема для возможного диалога – это обсуждение сроков выполнения Украиной Минских соглашений, вносить какие-то коррективы в подписанный документ мы считаем неприемлемым", – заключил он.

Ранее представитель Госдепартамента заявил, что США готовы к открытому взаимодействию с РФ по ситуации на востоке Украины. При этом он заметил, что сообщения о передвижении российских войск на границе с Украиной не внушают доверия. В Госдепе призвали Россию воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые создадут угрозу гражданской войны. По его словам, украинские власти не выполняют свои обязательства по Минским договоренностям, что осложняет ситуацию и делает ее более напряженной.

Он также подчеркнул, что передвижение армии РФ по своей территории не должно вызывать беспокойства, поскольку Россия не представляет угрозу для других государств.

В Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.