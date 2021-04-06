МИД РФ предупредил Вашингтон о последствиях провокационных действий Киева в Донбассе

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о встрече представителей Москвы и Вашингтона, в ходе которой обе стороны провели контакты по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит", – сказал Рябков.

По его мнению, на данный момент со стороны Киева и его западных покровителей наблюдается все более провокационная и вызывающая линия поведения.

"В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики. Больше возвращаться к этой теме я не вижу смысла", – указал замглавы МИД РФ.

Ранее в США заявили о готовности к диалогу с Россией по ситуации на востоке Украины. Там подчеркнули, что, хотя Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой, сообщения о передвижении российских войск на границе с Украиной не внушают доверия.

В заключение в Госдепе призвали Россию воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации.