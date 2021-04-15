США отменили отправку военных кораблей в Черное море – СМИ

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Посольство США в Анкаре передало Турции заявление об отмене прохода двух военных кораблей через Босфор в Черное море. Об этом сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.

Ранее Турция направила участникам конвенции Монтре уведомление о проходе военных кораблей США из Средиземного в Черное море и в обратном направлении.

До этого США сообщили властям Турции, что 14 и 15 апреля в Черное море войдут два боевых корабля американских военно-морских сил. Их нахождение в Черном море планировалось до 4 мая.

"Да, посольство США уведомило наше министерство об этом (об отмене прохода кораблей. – Прим. ред.)", – сказал источник.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что ситуация в сфере безопасности в Черноморском регионе осложняется из-за повышенной активности НАТО в Черном море.