МИД РФ сообщил об осложнении ситуации с безопасностью из-за активности НАТО в Черном море

09 апреля, 19:13
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что ситуация в сфере безопасности в Черноморском регионе осложняется из-за повышенной активности НАТО в Черном море. Об этом он сообщил, комментируя проход американских военных кораблей через Босфор, пишет РИА Новости.
"Повышенная натовская активность в Черном море – это фактор, который осложняет ситуацию в сфере безопасности в Черноморском регионе", – сказал он.
Дипломат также сообщил о соответствующих механизмах оповещения, отвечая на вопрос о контактах Москвы и Анкары в связи с проходом американских кораблей в Черное море.
Ранее Турция направила участникам конвенции Монтре уведомление о проходе военных кораблей США из Средиземного в Черное море и в обратном направлении.
До этого США уведомили власти Турции, что 14 и 15 апреля в Черное море войдут два боевых корабля американских военно-морских сил. Их нахождение в Черном море планируется до 4 мая.
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