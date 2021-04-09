Турция уведомила Россию о проходе военных кораблей США в Черное море

17:39
Фото: AP/Aviation Boatswain's Mate (Handling) 3rd Class Kimani J. Wint
Турция направила участникам конвенции Монтре уведомление о проходе военных кораблей США из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Турции.
"Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении", – отметил собеседник агентства.
Конвенция Монтре была принята в 1936 году на проходившей в Швейцарии конференции о режиме черноморских проливов. Документ восстановил суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, при этом республика обязалась соблюдать принципы международного морского права.
Ранее США уведомили власти Турции, что 14 и 15 апреля в Черное море войдут два боевых корабля американских военно-морских сил. Их нахождение в Черном море планируется до 4 мая.
Со стороны США отправка кораблей является особым посланием для России. По данным CNN, на такие меры администрация Соединенных Штатов готова пойти в связи с утверждениями о наращивании РФ сил вблизи границ Украины.
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что такой шаг Соединенных Штатов усугубит обстановку вокруг Донбасса. По ее словам, это будет сигнал, создающий ложные иллюзии, но не России, а украинским национал-радикалам.
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