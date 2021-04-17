Часть Каспийской флотилии перебазировали в Черное море на учения

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Отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии РФ перебазировали в Черное море на предстоящие учения. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море", – сообщили в Черноморском флоте РФ.

В состав отряда вошли три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения. Флотилия пополнила запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк и теперь примет участие в учениях совместно с судами Черноморского флота.

Ранее в апреле США сообщили властям Турции, что 14 и 15 апреля в Черное море войдут два боевых корабля американских военно-морских сил. Их нахождение в Черном море планировалось до 4 мая. В конечном счете, от прохода судов отказались.

