В ГД считают Кулебу генератором напряженности в отношениях между РФ и Украиной

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Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что сейчас легкой мишенью для России может оказаться Азовское море, прокомментировал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, сообщает RT.

"Господин Кулеба – это генератор напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Все его слова – это либо его личные выдумки, либо сознательная провокация, направленная на усиление напряженности между нашими странами", – отметил парламентарий.

Депутат уверен, что Россия давно бы уже нашла возможность развивать с Украиной дружеские и экономические отношения, если бы не было людей, подобных Кулебе.

Ранее Кулеба заявил, что Россия может совершить аннексию Азовского моря. По его словам, Москва постоянно усиливает там свое военное присутствие и перекрывает торговые пути.