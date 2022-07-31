В Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Глава Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе повышенный, желтый, уровень террористической опасности после атаки беспилотника ВСУ на штаб Черноморского флота.

"Провели внеочередное заседание штаба Антитеррористической комиссии. Приняли решение о введение желтого уровня террористической опасности", – написал он в своем телеграм-канале.

Развозжаев отметил, что правоохранительные органы контролируют обстановку в городе, пояснив, что режим повышенной готовности введен для усиления работы специальных служб. Он также призвал севастопольцев сохранять бдительность и спокойствие.

"Он (введенный режим. – Прим. ред.) никак не отразится на обычной жизни севастопольцев", – добавил Развозжаев.

Утром 31 июля во двор штаба Черноморского флота в Севастополе флота прилетел беспилотник Вооруженных сил Украины. По словам главы города Михаила Развозжаева, в результате атаки ранения получили пять сотрудников штаба, погибших нет.

Из соображений безопасности в Севастополе были отменены все праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.