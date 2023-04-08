Под Белгородом двое 17-летних подростков подорвались на снаряде времен ВОВ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Двое 17-летних подростков подорвались на снаряде времен Великой Отечественной войны в Новооскольском городском округе Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Покрово-Михайловка двое 17-летних подростков убирали мусор на огороде, нашли ржавый снаряд времен Великой Отечественной войны", – написал глава региона.

Он отметил, что подростки распилили снаряд, после этого произошел взрыв. Один из парней отделался легкой контузией, второй – получил осколочные ранения обоих ног и левой руки.

В настоящее время молодого человека с ранениями госпитализировали в детскую областную больницу города Белгорода.

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