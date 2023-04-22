Трое азербайджанских военных получили ранения при подрыве на мине в Карабахе

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Трое азербайджанских военных подорвались на мине в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

Инцидент произошел в момент, когда военные находились в грузовом автомобиле. Они перевозили обеспечение для Вооруженных силы (ВС) Азербайджана.

"В результате были ранены водитель автомобиля и один военнослужащий. <...> Также получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине, один из военнослужащих, сразу же пришедших на помощь пострадавшим", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, мину заложили военные со стороны Армении. О произошедшем были проинформированы командования Российского миротворческого контингента и Российско-турецкого совместного мониторингового центра.

До этого трое военнослужащих ВС Азербайджана погибли при столкновении на границе с Арменией. Со стороны Армении погибли четверо, еще шесть человек получили ранения, сообщили власти.

