Пушилин: СБ обстрелянного ВСУ гипермаркета в Донецке вовремя вывела посетителей

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Служба безопасности гипермаркета "Галактика" в Донецке, который оказался под обстрелом ВСУ, вовремя вывела максимально возможное число посетителей, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, сотрудники СБ торгового центра "очень правильно и достаточно грамотно" сделали свою работу в сложившейся ситуации. Глава республики также заявил, что считает верным представить их к наградам ДНР, поскольку они "спасли жизнь этим посетителям".

Вместе с тем пожар, начавшийся на западе Донецка после удара ВСУ по гипермаркету, был локализован. В настоящее время специалисты приступили к разбору завалов, отметил Пушилин. При этом в здании еще не обнаружили ни одного погибшего.

"Спасатели отрабатывали в самых непростых условиях, потому что противник продолжал и атаки беспилотниками по данному району. Конечно, в таких условиях спасатели рисковали жизнью, поэтому стоит их поблагодарить за их самоотверженность", – подчеркнул глава республики.

Он также обратил внимание, что торговый центр был полностью уничтожен, поэтому не приходится говорить о его ремонте.

Украинские формирования нанесли удар по торговому центру "Галактика" 16 августа. В результате обстрела ТЦ загорелся. Огонь распространился на площади свыше 10 тысяч квадратных метров. Повреждения также получила Центральная городская больница № 14 Донецка.

В результате случившегося пострадали 11 человек. Все они, по оценкам врачей, остаются в состоянии средней и легкой степени тяжести.

После удара по торговому центру Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают лиц, которые причастны к данному преступлению.