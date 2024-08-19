Число пострадавших пожарных при возгорании в Пролетарске увеличилось до 41

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Число пожарных, пострадавших при ликвидации возгорания в Пролетарске Ростовской области, выросло до 41. При этом 5 из них находятся в реанимации, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По словам главы Ростовской области, в общей сложности госпитализация потребовалась 18 спасателям. Власти региона приняли решение об их доставке в медицинские учреждения Ростова. Врачи областных медучреждений уже находятся на месте пожара и принимают участие в оказании помощи пострадавшим. Также губернатор поручил главе регионального минздрава постоянно контролировать процесс лечения госпитализированных пожарных.

Голубев добавил, что в настоящее время спасатели продолжают тушить огонь в Пролетарске. Он подчеркнул, что специалисты выполняют свою работу в сложнейших условиях.

Обломки дрона ВСУ упали на промышленные склады с дизельным топливом, которые располагаются на территории Ростовской области, утром 18 августа. Пожарные оперативно приступили к тушению возгорания, но в связи с очередной украинской атакой были вынуждены остановить работы. Вечером того же дня к тушению были подключили три пожарных поезда.

19 августа с учетом сложности возгорания на территории Пролетарского района режим повышенной готовности сменен на режим ЧС.

