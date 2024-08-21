Новости регионов: 13 человек пострадали в аварии с маршруткой в Саратове

Тринадцать человек пострадали в аварии с маршруткой в Саратове. Известно, что десять пострадавших госпитализированы, двое пассажиров находятся в тяжелом состоянии. Микроавтобус столкнулся с легковой машиной на кольцевом перекрестке. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Телеграм-каналы показали видео с пожарными, которые тушат возгорание на нефтебазе в Ростовской области. Число пострадавших выросло до 42, шестерых доставили на лечение в Санкт-Петербург. Известно, что пламя местами поднимается на высоту около 10 метров. Возгорание на складе дизельного топлива началось в результате падения обломков украинского беспилотника.

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