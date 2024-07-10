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10 июля, 07:30

Происшествия

Новости регионов: ребенка затянуло в шлюз в Башкирии

Новости регионов: ребенка затянуло в шлюз в Башкирии

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Башкирские спасатели ищут семилетнего ребенка, которого затянуло в шлюз. Все произошло на глазах у его друзей. Четверо детей купались в реке без присмотра взрослых. Один из них подплыл слишком близко к гидросооружению и вскоре скрылся под водой. По факту произошедшего Следственный комитет инициировал проверку.

Тем временем в Челябинской области мощные ливни размыли дамбу, дороги и подтопили дома. Целый район оказался под угрозой затопления, из-за этого там ввели режим повышенной готовности к ЧС. О резком подъеме уровня воды жителей предупреждали заранее. По прогнозам синоптиков, непогода продержится до 11 июля. В это время ожидаются ливни с грозами, крупный град и ветер до 25 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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