В МЧС заявили, что порядка 50 человек погибли на водоемах в России с 16 августа

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В период с 16 по 19 августа на водоемах России погибли 50 человек, в том числе 6 детей, передает пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, в Красноярском крае 16-го числа баржа и катер, на котором находились двое мужчин. Поврежденный катер пошел ко дну. Один пассажир выплыл, поиски второго на сегодняшний день продолжаются.

В свою очередь, в Нижегородской области 17 августа перевернулась лодка с людьми на Волге. На борту были четверо, из них трое выплыли, а тело 46-летнего мужчины извлекли спасатели.

В воскресенье, 18-го числа, в Волжском в 700 метрах по течению от плотины спасатели обнаружили мужчину. Его тело передано полиции.

В МЧС подчеркнули, что всего на водных объектах страны за прошедший период зарегистрировано 62 происшествия. В связи с этим ведомство напомнило о правилах безопасности – количество спасательных жилетов должно соответствовать числу людей в лодке или на катере во время водной прогулки.

Ранее в Санкт-Петербурге один человек погиб и еще трое пострадали в результате опрокидывания понтона с 24 пассажирами на пруду в Екатерининском парке. По версии следствия, понтон во время разворота перевернулся. В результате региональный Следственный комитет РФ завел дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.