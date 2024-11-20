США заблокировали проект резолюции о прекращении огня в Газе

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США заблокировали проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня в секторе Газа и освобождении всех заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый проект подготовили десять непостоянных членов СБ ООН. Документ отвергал любые попытки морить палестинцев голодом, а также требовал предоставления населению анклава гумпомощи. Кроме того, проект предполагал содействие полному, быстрому, безопасному и беспрепятственному ввозу помощи в необходимых масштабах в Газу.

Помимо всего, отдельно в тексте документа была отведена строка для Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Вместе с тем резолюция предусматривала соблюдение от сторон конфликта обязанности в рамках международного права по отношению к заложникам и соблюдение гуманитарного права.

Израиль 4 ноября проинформировал председателя ГА ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР. Это решение постпред Израиля при ООН Дэнни Данон объяснил тем, что БАПОР в секторе Газа контролируется ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в Газе.

В сентябре этого года конфликт получил новый виток развития. Израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.

