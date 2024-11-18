TOI: суд отправил под арест выстреливших по дому Нетаньяху сигнальными ракетами

Фото: timesofisrael.com

Суд отправил под арест на пять суток троих людей, которые подозреваются в запуске сигнальных ракет по резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет The Times of Israel.

По данным издания, полиция и Служба общей безопасности Израиля требовали для них ареста на 12 дней. Кроме того, суд ограничил распространение информации о личностях подозреваемых и ходе расследования на 30 дней.

Инцидент произошел ранее возле дома Нетаньяху в городе Кейсария. Как сообщали журналисты, в сторону резиденции премьера было запущено две сигнальные ракеты. Самого Нетаньяху и его семьи в тот момент не было дома.

До этого израильский премьер-министр обвинил "агентов Ирана" в попытке убить его во время атаки беспилотников в районе Кесарии. Однако это, сказал Нетаньяху, не остановит Израиль от продолжения военных операций против движений ХАМАС и "Хезболлы".