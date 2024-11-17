Times of Israel: три человека задержаны после атаки по резиденции Нетаньяху

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Полицейские задержали троих человек после атаки сигнальными ракетами по частной резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии. Об это пишет издание Times of Israel, ссылаясь на полицию.

По данным СМИ, две сигнальные ракеты были выпущены в сторону резиденции рано утром 17 ноября. Они упали по дворе. Каких-либо повреждений не зафиксировано, а самого Нетаньяху и его семьи в тот момент не было дома, утверждают журналисты.

Ранее израильский премьер-министр обвинил "агентов Ирана" в попытке убить его во время атаки беспилотников в районе Кесарии. Однако это, сказал Нетаньяху, не остановит Израиль от продолжения военных операций против движений ХАМАС и "Хезболлы".

Он также отметил, что Израиль проводит военную операцию против "Хезболлы" в Ливане "в интересах мира в регионе".