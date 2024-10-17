Боррель обвинил Израиль в атаке на систему ООН

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Власти Израиля атакуют систему ООН. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель после прибытия на саммит лидеров стран сообщества в Брюсселе, передает ТАСС.

Боррель сказал, что ООН атакована по всем фронтам израильским правительством: генсек организации Антониу Гутерриш воспринимается как антисемит, а Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) – как террорист.

В ночь на 13 октября миротворцы Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) стали свидетелями того, как три взвода ЦАХАЛ пересекли "Голубую линию" на территории республики. В результате два израильских танка "Меркава" разрушили главные ворота на территории объекта ООН.

Также миротворцы заявили о нескольких выстрелах к северу от базы, из-за которых повалил дым. В результате у 15 миротворцев выявили проблемы с желудком и раздражение кожи, несмотря на ношение защитных масок. Сейчас они проходят лечение.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил сожаление о нанесенном вреде миротворцам ВСООНЛ. Он уточнил, что ЦАХАЛ делает все возможное, чтобы не допустить повторения подобного.

В свою очередь, власти Мексики осудили нападение Израиля на ВСООНЛ, назвав это вопиющим нарушением международного права и резолюции Совбеза ООН. Они призвали к прекращению огня на израильско-ливанской границе.