Мексика осудила нападение израильских военных на миротворцев ООН в Ливане

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Власти Мексики осудили нападение подразделений израильской армии на Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) и повторили свой призыв к прекращению огня на границе Израиля и Ливана. Об этом говорится в заявлении мексиканского МИД в соцсети Х.

В своей публикации ведомство назвало атаку вопиющим нарушением международного права и резолюций Совета Безопасности ООН.

"Мексика поддерживает мандат ООН по защите гражданского населения, повторяет свой настоятельный призыв к немедленному прекращению огня на границе между Ливаном и Израилем и к строгому соблюдению всеми сторонами международного права", – заключили в МИД страны.

В ночь на 13 октября миротворцы ВСООНЛ стали свидетелями того, как три взвода ЦАХАЛ пересекли "Голубую линию" на территории Ливана. В результате два израильских танка "Меркава" разрушили главные ворота на территории объекта ООН.

Помимо этого, миротворцы сообщили о нескольких выстрелах в 100 метрах к северу от базы, из-за которых повалил дым. Из-за этого у 15 миротворцев выявили проблемы с желудком и раздражение кожи, несмотря на ношение защитных масок. В настоящее время они проходят лечение.

Также ВСООНЛ подтвердили, что израильские силы 12 октября заблокировали критически важную логистическую операцию около Мейсс-эль-Джебеля, что помешало перемещению основных грузов.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил сожаление о нанесенном вреде миротворцам ВСООНЛ. Он уточнил, что ЦАХАЛ делает все возможное, чтобы не допустить повторения подобного, а также чтобы выиграть войну.